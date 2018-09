Basket : Le pivot du Sénégal, Biram Faye, élu meilleur rebondeur du Championnat d'Afrique U18

Biram Faye (18 ans, 2.07 m) a logiquement été désigné meilleur rebondeur du championnat d'Afrique (H) de basket U18, qui a pris fin ce dimanche soir au palais des sports Salamatou Maiga de Bamako. Une récompense qui lui a été remise après la finale remportée par le Mali (78-76) face au Sénégal. Le pivot du Sénégal est ainsi présent dans le 5 Majeur du tournoi.



Boute-en-train, il a été l’acteur le plus déterminant de son équipe. L'international U18 a abordé la finale avec cinq double-doubles à son actif. Le joueur formé au Sénégal puis à Herbalife Gran Canaria est considéré comme étant l'un des meilleurs de sa génération en Europe et en Afrique.



Auteur d'un tournoi de haut vol, il a enchaîné des performances stratosphériques à chaque match comme ce fut le cas face au Rwanda (26 points et 17 rebonds), puis face à la Tunisie (28 points et 17 rebonds), contre l'Algérie (14 points et 20 rebonds) et contre l'Angola (18 points et 5 rebonds).



Au premier, Faye a affiché une excellente moyenne en double-double de 21.5 points dont 53.4% de réussite au tir, 64.1% à 2-points, 66.7% au lancer-franc, 14.8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres pour 29.8 d'évaluation. C'est l'un des grands artisans de la série d'invincibilité et de la qualification des Lionceaux du Sénégal en finale...