Basket / Giants of Africa : le programme "Sénégal dreams big" pour la promotion des jeunes

Développer le basket en Afrique, c'est le sacerdoce de Giants of Africa, une structure cofondée par Masaï Ujiri, ancien joueur de basket et président de la franchise NBA des raptors. Pour ce qui de l'édition 2018, le camp de basket regroupe pas moins d'une centaine de jeunes tous venus se perfectionner à travers le programme "Sénégal dreams Big." Giants of Africa participe activement à la promotion du concept sport-études avec des bourses offertes un peu partout en Afrique. Pour ce qui est du Sénégal, Mr Ujiri y voit une terre de basket, avec des opportunités avérées. Toutefois il déplore le manque d'implication des coaches locaux dans ce programme qui pourrait contribuer à leur perfectionnent.