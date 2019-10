Basket Féminin / TQO : Voici la liste des 12 lionnes, sans Yacine Diop et Astou Traoré

Liste des douze joueuses

Ndéye Fatou NDIAYE

Mame Marie SY

Oumoul Khairy SARR

Maréme DIOP

Maimouna DIARRA

Ndéye Thiama KAMARA

Bintou Marizy DIEME

Elma Kinta MALOU

Ndéye Khadidiatou DIENG

Ndéye SENE

Oumoul Khairy THIAM

Lala WANE



Dans cette liste de douze joueuses, devoilée par Cheikh Sarr, on remarque les absences de la capitaine Astou Traoré et de Yacine Diop, deux éléments qui avaient disputé l’Afrobasket la finale de l’Afrobasket 2019. On note entre autres les retours de Ndèye Fatou Ndiaye (Saint-Savine Basket – France), Oumou Khairy Thiam (Espagne) ou encore l’arrivée de Marième Diop…