Basket / Équipe nationale féminine : Le coach Tapha Gaye met Mborika Fall et Khady Diop Sourang sur le banc.

Le nouveau directeur technique national (DTN) Moustapha Gaye, par ailleurs nouvel entraineur de l’équipe nationale féminine, vient de configurer son staff technique.



Une « Dream team » formée de trois assistants et d’un manager des « Lionnes. »

Tapha Gaye qui revient à la tête des « Lions » pour rendre service à la nation, selon ses propos, sera assisté par El Hadj Diop (DUC), et les anciennes internationales Mborika Fall (BOPP) et Khady Sourang Diop (SIBAC.) Enfin, Astou Ndiaye du (SEED) a été désignée manager de la sélection féminine.



Selon le coach des « Lionnes » il s’agit de faire la promotion de l’expertise locale. Mais aussi de faire la promotion du savoir-faire féminin, précisant que Mborika Fall fait partie des coaches locaux qui ont obtenu des résultats probants lors des cinq dernières années...