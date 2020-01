Basket / Éliminatoires Afrobasket 2021 : Les « Lions » dans le groupe B avec l’Angola, le Mozambique et le Kenya...

Les «Lions » du basket attendaient de connaître le nom de leur dernier adversaire pour le compte des Éliminatoires de l’Afrobasket 2021.



C’est désormais chose faite. Logés dans le groupe B en compagnie de l’Angola et du Mozambique, le Sénégal se frottera également au Kenya qui vient de décrocher son ticket qualificatif en s’imposant 74-68 contre le Soudan du Sud.



Selon la FIBA, dans chaque groupe, les sélections joueront deux tournois au cours de trois fenêtres internationales. Les groupes A, C et E joueront du 17 au 25 février 2020.



Les groupes B et D commenceront leur campagne lors de la fenêtre du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les lieux de compétition seront communiqués ultérieurement précise la FIBA.