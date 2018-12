Basket-Ball : Le vice-président de la ligue régionale de Ziguinchor accuse son président de détournement de plus d'un million de francs Cfa

Le torchon brûle à Ziguinchor! En effet, ça ne va plus entre le président de la ligue régionale de Basket-Ball, son vice-président et les autres acteurs de la discipline. Le vice-président de la ligue régionale de Basket-Ball de Ziguinchor accuse son président de détournement d'argent, d'absentéisme et de mauvaise gestion de la ligue. Selon Abdel Khadre Seck, le président aurait détourné plus de 1 million de francs Cfa donné par le parrain du tournoi de la ligue ainsi que les moyens donnés par le président de la fédération lors de sa visite à Ziguinchor...