Basket-Ball : Cheikh Sarr nommé coach du Rwanda.

Limogé suite à une réunion du comité de la fédération sénégalaise de basket pour « objectif non atteints », l’ancien sélectionneur des lionnes du Sénégal, avec qui il avait perdu la finale de l’Afrobasket à domicile contre le Nigeria, Cheikh Sarr vient d’avoir l’occasion de se relancer et de marquer ses empreintes sur le basket continental. En effet, le coach vient de s’engager avec les « Amavubis ». Cheikh Sarr est le nouveau sélectionneur du Rwanda, informe SAAD AGENCY BB.



Le technicien va prendre service avec la sélection rwandaise lors de cette seconde phase des éliminatoires de l’Afrobasket. « Cheikh Sarr va rejoindre le groupe rwandais à Monastir et n’aura que 24 heures pour se familiariser avec les joueurs, avant d’affronter le Mali ce jeudi 17 février » ajoute-il.



L’ancien coach des Lionnes débarque au Rwanda avec comme mission de gagner au moins deux matches à Monastir. Les Amavubis se sont d’ailleurs inclinés ce week-end devant le Maroc (56-58) en match amical...