Basket / Assemblée générale élective : Me Babacar Ndiaye candidat à sa propre succession

Me Babacar Ndiaye a déposé hier, sa candidature pour la présidence de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB) prévue le 15 juin à partir de 11h au Stade Léopold Sédar Senghor.



Le président sortant a d'ailleurs remercié ses proches collaborateurs avec qui il a travaillé durant son mandat. En déplacement à Kolda, Sédhiou et Tambacounda, il devrait directement s'adresser au bureau fédéral lors de la prochaine réunion.

Le dépôt des candidatures pour le comité directeur et le poste de président prend fin ce mercredi à 18h. Le comité électoral indépendant va publier la liste provisoire des candidats dans les 72h. La liste définitive devrait être publiée au plus tard le 30 mai, en attendant les candidats recalés auront 48h pour faire appel en cas de rejet de leur dossier.