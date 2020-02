Basculement de l'analogique vers le numérique : Mbacké prête à donner le signal.

Lundi 02 mars, la ville de Mbacké aura le privilège d'abriter la cérémonie de lancement du basculement de l'analogique au Numérique. Pour préparer cette journée mémorable, un Comité régional de développement s'est tenu ce jeudi 27 février dans la même ville, en présence du Gouverneur de la région de Diourbel, du Directeur de la Communication et du Groupe Excaf Télécom. Pour le Gouverneur de la région, Gorgui Mbaye, le choix de Mbacké est dû à plusieurs facteurs dont sa position géographique.



Selon le directeur de la Communication Ousseynou Dieng, la réunion d'aujourd'hui en prélude du lancement prévu lundi prochain est un acte vers « la matérialisation des instructions du président ». « Lors des derniers conseils des ministres, le président est revenu sur la nécessité et l'urgence de basculer avant juin 2020 au numérique », a-t-il souligné.



Revenant sur le choix de Mbacké, il argue la position géographique comme l'a indiqué le gouverneur, mais aussi le poids démographique. « Nous espérons qu'à partir de Mbacké, nous allons rayonner à travers le pays », a-t-il ajouté, assurant que « cette cérémonie marquera le début d'opérationnalisation du basculement de l'analogique au numérique ».

Il a insisté sur les possibilités qu'offre le numérique. «



Les 17 chaînes seront accessibles à travers le pays », a-t-il promis, à court terme. Sur le long terme, des chaînes régionales sont prévues. D'où la pertinence de commencer par la ville de Mbacké, en particulier Touba où les foyers peuvent compter jusqu'à une dizaine de téléviseurs.



Pour sa part, Mayé Diouf qui représentait la société Excaf télécom qui est le partenaire de l'Etat du Sénégal dans ce grand projet, la journée du lundi marquera un grand pas vers la TNT. Ce qui va changer selon elle, « c'est que les populations vont disposer d'une qualité d'image et de son indiscutables. »



« Les inégalités entre Dakar et les Régions n'existeront plus », renchérit la Directrice commerciale d'Excaf télécom qui révèle que le basculement vers la TNT concerne 1,5 million de foyers au Sénégal.