Barthés Trophy U20 2020-2022 : Le Kenya désigné comme pays hôte par Rugby Afrique.

Rugby Afrique vient d'annoncer avoir confié à la Kenya Rugby Union, l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des U20 (Barthés Trophy) sponsorisée par la Société Générale, pour trois années consécutives. L’édition 2020 du U20 Barthés Trophy se déroulera les 19, 22 et 26 avril à Nairobi, au Kenya. Huit équipes vont prendre part à cette compétiton : Zambie, Namibie, Madagascar, Zimbabwe, Côte d’Ivoire, Kenya, Sénégal, Tunisie.





À ce propos, Guédel N’Diaye, président de la commission des compétitions de Rugby Afrique et président de la fédération sénégalaise de rugby, est impatient de débuter cette saison 2020. « Le U20 Barthés Trophy est le premier tournoi du calendrier de Rugby Afrique pour cette année. Nous pensons que nous avons besoin de ce type d'engagement, comme l'a montré la Kenya Rugby Union, pour renforcer la notoriété du rugby. Avec un engagement fort, nous pouvons également développer un programme de diffusion et de promotion réussi autour de l'événement. »



Toujours selon Mr Ndiaye, « Les jeunes joueurs sont un atout majeur pour le développement du rugby car ils contribuent à faire croitre le nombre de supporters. Le tournoi U20 Barthés Trophy illustre parfaitement notre stratégie à long terme : faire de l’Afrique un vivier de talents qui deviendront des athlètes de classe mondiale. À travers cette compétition. » À préciser que 80 % des joueurs sélectionnés évoluent dans leurs championnats locaux.