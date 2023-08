Barthélémy revient sur le vote d’hier et la posture de Pastef : « Nous sommes dans une mairie, pas une garderie d’enfants! »

Selon Barthélémy Dias, ces décisions de justice sont à appliquer. « Le contrôle de légalité s’impose à moi. Sinon le préfet de Dakar au regard du code des collectivités locales, peut sanctionner la mairie. Cette décision de justice de la cour d’appel s’impose au maire de Dakar que je suis et à toute la municipalité », a d’abord signifié le maire de la ville de Dakar.



Ce qui s’est passé? Barthélémy Dias considère que Taxawu a décliné un ordre de jour de 8 points dont le vote du nouveau bureau municipal. « Je n’ai pas le pouvoir d’influer dans ce vote. Nous avons pris l’option de servir le peuple de Dakar dans l’unité et la solidarité », ajoute Barthélémy Dias qui souligne au passage le cas de Benno qui a elle seule fait un peu plus de 30 conseillers et qu’il y’a d’autres partis qui font partie du bureau municipal comme le précédent et au même titre que tous les autres conseillers. « Nous sommes dans une mairie et non dans une garderie d’enfants. Il faut qu’on se dise les vérités. J’ai une obligation de résultats...