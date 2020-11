Barthélémy Dias sur le retrait de la plainte de Me Moussa Diop : « Le seul responsable visé par ses propos sur la gestion du littoral est le Président Macky Sall »

Le procès opposant le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélemy Dias à l'ancien Directeur de Dakar Dem Dikk, a été appelé à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Cela faisant suite à une plainte déposée par Me Diop relativement à la vente d'un terrain pour le siège de l'APR. « Je pense qu’au Sénégal tout de même, il n’est pas interdit à des individus de surcroît à des responsables politiques de se réconcilier », a-t-il relevé, avant d'inviter les uns et les autres à la raison et à arrêter de faire des amalgames.



Barthélémy Dias de préciser que ce que lui a valu cette plainte, ce n’était pas contre Me Moussa Diop. « Je continue à le dire, je suis le maire de la commune et je répète que le siège de l’APR a été construit sans permis de construire ».



Il ajoute : « je le répète le Président Macky Sall) est couvert par une immunité. Je porte toujours mon combat que cela soit Dakar Dem Dikk ou une autre société, et j'interpelle le seule et unique responsable de cela, c’est le chef de l’Etat ».



À l'en croire, Me Moussa Diop est triplement son administré et qu'il habite doublement dans sa commune de par ses épouses, de même que sa famille, avant de faire comprendre qu'il n'a scellé aucune alliance avec lui, mais qu'ils vont certainement porter des combats ensemble. « Je salue sa position sur le non troisième mandat ».