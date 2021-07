Barthélémy Dias sur le relâchement face à la Covid-19 : « La gestion de la pandémie n'est pas politique… Les rassemblements sont inévitables! Il faudra, en responsables, vivre avec… »

Le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur a effectué cet après midi une visite à Sacré-Cœur 3 pour la pose de la première pierre du poste de Santé du même secteur. Il en a profité pour appeler les bailleurs, partenaires ainsi que l’État du Sénégal à travers la direction des domaines, à accélérer les travaux de ce poste de santé que les populations attendent depuis 28 ans.



Par ailleurs, le maire Barthélemy Dias a lancé un message dans un contexte de relâchement et de rassemblement tous azimuts. C'est une alerte face à la responsabilité des citoyens, notamment sur le respect des gestes barrières. "Nous avons tous entendu les indications des spécialistes depuis le début de la pandémie. Il nous faut les appliquer car, la gestion de la Covid-19 n'est pas politique", a lancé l'édile de Mermoz/Sacré-Cœur.



Sur les rassemblements, le maire estime qu'il faut juste penser à être plus responsable devant ses actes : "De la même manière qu'il y'a des rassemblements politiques, nous avons vu des gens se regrouper dans les Gamou, les Magal et autre cérémonies. Les rassemblements sont inévitables. Il faudra vivre avec, et en toute responsabilité…", a renchéri Barthélémy Dias.