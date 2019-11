Barthelemy Dias sur le débat d’un troisième mandat : « Macky Sall en homme de détail est en train de mûrir un troisième mandat… »

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui était sur le plateau d’Africa 24, n’a pas été tendre avec les actuels tenants du pouvoir au Sénégal, en dénigrant le niveau de démocratie. Barthélémy Dias qui la situe « très mal en point », a de manière formelle, dénoncé « une volonté du Président Sall de briguer un troisième mandat.

« Le Sénégal qui n’a jamais connu de coup d’état militaire, est en train d’inaugurer un coup d’état institutionnel. Le Président Macky Sall est en train de mûrir un projet de troisième mandat, ce qui est institutionnel. L’homme d’état pense à la prochaine génération, et l’homme de détail pense à la prochaine élection. Et Macky Sall en homme de détail est en train de mûrir un troisième mandat » a-t-il fait savoir. Aussi a-t-il révélé, l’intention de mettre en place une plateforme pour recueillir 10.000.000 de signatures qui seront adressées à l’Occident afin de protester contre le débat sur le troisième mandat qui fait rage en Guinée et en Côte d’Ivoire aussi.

« Ces 10 millions de signatures diront qu’il est anormal de reconnaître un gouvernement issu de tripatouillage et de coup d’état institutionnel. Nous voulons que le troisième mandat en Afrique soit le combat de tous les africains », a dit Dias.