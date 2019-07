Barthélémy Dias sur la participation du Sénégal à la CAN : « Aucun pays ne s’est développé avec le football »

Le maire de Mermoz/Sacré-Coeur est très remonté contre les sénégalais. Lors de la manifestation ratée de « Aar Li Nu Bokk », Barthélémy Dias s’est exprimé sur la participation du Sénégal à la CAN 2019 qui se déroule en Égypte.

Parlant de la qualification du Sénégal, Barth déclare « on sait que l’équipe nationale s’est qualifiée en quart de finale de la CAN. Je félicite les joueurs mais que les sénégalaise sachent qu’aucun pays dans le monde ne s’est développé avec le ballon rond. Ni le Brésil ni un autre pays. Alors que l’esprit sénégalais se concentrent sur l’essentiel. Tout le reste c’est pour nous divertir... »