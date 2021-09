Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est catégorique dans sa démarche. Pour lui, tous les acteurs politiques de l'opposition, surtout ceux membres de la nouvelle coalition « Yewwi Askan Wi », doivent se débarrasser des considérations politiques des uns et des autres. Car, précisera Barthélémy Dias, l'essentiel c'est le Sénégal.



« Je voudrais lancer un appel solennel à tous les Sénégalais politiques comme apolitiques. Dans cette coalition, il ne s'agit pas de leadership, mais du Sénégal. Je demande à tous les acteurs politiques de savoir se débarrasser des sentiments des uns et des autres ou encore de certaines considérations. Ce n'est pas la récréation, il faut savoir raison garder et se concentrer sur l'essentiel et l'essentiel c'est le Sénégal », dira Barthélémy Dias à la fin de la cérémonie officielle de lancement de la nouvelle coalition de l'opposition « Yewwi Askan Wi »…