Barthélémy Dias se défoule sur Sonko : « La manipulation et le mensonge ont trop duré. La politique de la pensée unique ne passera pas dans ce pays encore moins dans Yewwi »

Hors du pays, le maire de Dakar non moins membre de la coalition Yewwi Askan Wi poursuit « sa guerre froide » avec le leader du parti Pastef. Même si ce dernier, lors de sa déclaration a estimé nécessaire de faire focus sur son objectif qui est « sa candidature », le pro Khalifa en l’occurrence, Barthélémy Dias, est catégorique.



En effet, pour l’édile de la ville de Dakar, « dans la coalition Yewwi Askan Wi, il n’existe qu’un seul acteur politique qui n’est préoccupé que par sa candidature. Il est loin de se préoccuper des autres, le cas de Khalifa Sall notamment». Dans ses propos tenus dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Barthélémy Dias précise : « J’ai toujours été loyal. J’ai toujours dit que si Khalifa Sall ne parvient pas à participer aux élections, je soutiendrai Ousmane Sonko. Et quand je le disais, ce dernier n’avait même pas de dossier judiciaire. Dieu m’est témoin. Mais les sénégalais sont bien éveillés».



D’après le député-maire, les insultes, les menaces et les invectives doivent cesser. « Nous ne refusons pas de nous battre. Mais nous devons privilégier le dialogue. Quand je me battais pour ce pays, beaucoup de gens présents dans l’espace politique actuel étaient dans l’anonymat.



La manipulation et le mensonge ont trop duré. On ne peut pas se permettre d’instaurer la politique de la pensée unique. Cela ne passera pas dans ce pays, encore moins dans la coalition Yewwi Askan Wi » a servi le maire. Barthélémy Dias dans la logique de « Taxawu Dakar », invite les militants à ne pas perdre de vue l’objectif qui est de combattre le régime de Macky Sall pour un changement significatif dans le pays.