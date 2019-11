Barthélémy Dias discrédite les leaders de l'opposition : « À l'exeption d'Idrissa Seck, ce sont des dealers qui soutiennent le 'Macky'... »

C'est encore une sortie qui n'épargne pas certains membres de l'opposition. Barthélémy Dias a abordé au cours de l'émission Faram Facce sur la Tfm, ce mercredi, le degré d'honorabilité à conférer à certains membres de l'opposition.



Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur estime que les sénégalais doivent se réveiller avec une prise de conscience de l'enjeu politique et surtout surveiller ces "dealers" qui sont en train de procéder à des manigances avec Macky Sall : "Nous sommes dans un contexte où nous nous trouvons devant une opposition insignifiante. C'est différent de la période où l'on voyait Amath Dansokho, Moustapha Niasse ou encore Tanor Dieng faisant face à Abdoulaye Wade. C'est une opposition complice de Macky Sall", affirme Dias-fils.

D'ailleurs, le compagnon de Khalifa Sall estime que toute cette agitation sert juste de prétexte à un "gouvernement d'union nationale, de majorité élargie etc... pour berner les sénégalais. Macky Sall est en train de tracer sa voie", prévient-il.



Devant son interlocuteur, Barthélémy Dias décrédibilise une grande partie des leaders de l'opposition à l'exception du patron de Rewmi... "Idrissa Seck ne fait pas partie de ce consensus avec ces dealers..." souligne t-il.



En plus de ces propos avancés, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, estime qu'il ne va pas faciliter la tâche à Macky Sall en lui donnant des noms, car son objectif reste 'la division de l'opposition'.



Rappelant que le principal objectif reste le combat contre le régime de Macky Sall, Barth confirmera que le combat qui leur est imposé sera bien relevé par son camp dont l'objectif majeur demeure la chute du régime de Macky Sall...