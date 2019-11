Barthélémy Dias dénonce la bêtise d'État des dirigeants Africains à vouloir rester au pouvoir.

Les africains sont plus que jamais engagés dans la lutte contre le 3e mandat des dirigeants africains. En effet, une plateforme allant dans ce sens sera mise en place selon le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Coeur, Barthélémy Dias sur la chaîne africaine A24.



Ainsi, les signatures issues de cette plateforme seront adressées à l’occident. "Nos chefs d’État ne respectent pas leurs peuples, ils respectent l’occident. Nous voulons que dix millions d’africains disent à la Maison Blanche, à l’Élysée, à l’Union Européenne qu’il est anormal de reconnaître un gouvernement africain issu de tripatouillage et de coup d’état constitutionnel", souligne le socialiste.



"Nous voulons, aujourd’hui, que le 3e mandat en Afrique soit le combat des tous les africains, pas seulement des guinéens. Si le troisième mandat ne passe pas en Guinée, en Côte d’Ivoire, il ne passera pas au Sénégal. Nous avons décidé de nous joindre à la Guinée et de porter ce combat parce qu’aujourd’hui au-delà de la bêtise de nos dirigeants, il s’agit d’abord de l’image de l’Afrique. Pourquoi n’existe-t-il pas un troisième mandat en Europe ou en Amérique ? Pourquoi nous l’imposer aujourd’hui en Afrique au 21e siècle", s’est-il encore interrogé.



Selon Barthélémy Dias, c'est inacceptable le fait que certains chefs d'État africains considèrent avoir le droit, pour ne pas dire le devoir, de fusiller leur peuple pour se maintenir au pouvoir. "Aujourd'hui, il n'est plus question de laisser le président Alpha Condé fusiller de pauvres guinéens au nom de la bêtise d'État. Le combat Guinéen sera le combat de tous les africains. Ca sera aussi valable en Côte d'Ivoire et au Sénégal", avertit-il.