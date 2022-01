Barthélemy Dias dans les rues de Dakar : La démonstration de force du candidat de YAW au Point-E, Fass, Gueule Tapée, Colobane…

En ce septième jour de campagne, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi a dirigé sa caravane vers quelques localités à Dakar et environs pour décliner son programme de « Dakar Bi Ñu Bokk ».



D’abord dans la commune de Fann/Point-E, la caravane dans laquelle on apercevait également Guy Marius Sagna, administrateur général du Frapp, venu prêter main forte à Barthélémy Dias, a été bien accueilli par le maire Palla Samb, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune.



Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur s’est ensuite dirigé vers la Gueule Tapée, Fass, Colobane pour y rencontrer également les candidats de sa coalition et communier avec eux de même qu’avec tous les militants et sympathisants.



Après leur avoir expliqué la procédure du vote le jour du 23 janvier 2022, Barthélémy Dias invite les habitants de ces différents quartiers traversés, à faire le bon choix en votant pour la liste de la coalition Yewwi Askan Wi.