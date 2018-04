Barthélémy Dias condamné : "C’est de l’acharnement contre des hommes politiques qui ne sont pas du même bord" (Me El Hadj Diouf)

La condamnation de Barthélémy Dias a fait sortir Me El Hadj Diouf de ses gonds. À sa sortie de la salle d’audience, la robe noire a déclaré qu’il a peur pour son pays et son peuple parce que maintenant les citoyens n’ont plus le droit d’exprimer leur pensée, ce qui constitue la mort de la démocratie. Selon lui, Barthélémy n’est ni un criminel, ni voleur, ni un trafiquant et ce dernier a le droit de s’exprimer librement contre une décision de justice et sa place n’est pas en prison. Toujours dans sa déclaration, Me El Hadj Diouf parle d’acharnement contre les hommes politiques qui ne sont pas du même bord que le président de la République...