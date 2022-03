Barthélemy Dias à Yoff-Diamalaye : « Nous sommes venus prier avec la communauté Layène pour un Dakar et un Sénégal de paix »

Sous ses habits de maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias jugeant légitime et normal de franchir le sol de Yoff Diamalaye, a salué cette cohésion et entente de la communauté Layène gage de paix et d’unité nationale.



Vêtu d’un Boubou blanc comme le fait traditionnellement la communauté Layène, Barthélémy Dias accompagné de Khalifa Sall, Déthié Fall et Aïda Mbodj est venu partager avec ces moments avec les Layène. « C’est notre devoir de venir partager ces moments avec cette communauté pour un Dakar de paix et un Sénégal de paix. Nous sommes donc venus avec notre frère Khalifa Sall pour prier ensemble. Nous souhaitons que toutes les prières soient entendues », formule le maire de Dakar...