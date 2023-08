Barthélémy Dias à Sonko et Cie : « La seule voie qui s’offre à vous, c’est celle des élections »

Le maire de la ville de Dakar et membre de Taxawu Sénégal solde ses comptes avec une partie de l’opposition, notamment Pastef.

« Vous avez fait vos bêtises et vous voulez nous les faire porter! » C’est entre autre l’une des expressions émises par l’édile de la ville de Dakar qui a tenue une brève conférence de presse ce jeudi dans les locaux de la mairie.



Sans langue de bois, Barthélémy Dias considère l'option de ses camarades de Pastef comme inélégante. C’est à travers cette leçon qu’il a tenu à leur donner, que le maire de Dakar dira : « certains ont fait l’option du Gatsa Gatsa ». À l'inverse, Taxawu a choisi la voie du dialogue et de la concertation parce que, considérant que ce pays demeure un havre de paix et que « la seule voie qui s’offre à ceux qui veulent diriger le pays, c’est celle des élections... »