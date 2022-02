Barthélemy Dias à Soham El Wardini : « Je vous garantis une parfaite continuité de votre noble mission de servir les Dakarois »

Le nouveau maire de Dakar a été installé ce jeudi par l’autorité préfectorale au niveau de la salle de délibération de l’hôtel de ville.



Une cérémonie d’installation qui a été marquée par la présence de plusieurs responsables politiques de différents partis politiques et coalitions de partis. Mais le maire sortant n’a pu s’empêcher d’assister à cette cérémonie qui marque la fin effective de son mandat et l’ère Dias sous la bannière de la coalition Yewwi Askan wi.



Le maire élu de la ville de Dakar n’a pas omis de manifester sa reconnaissance et le plaisir de voir Soham El Wardini assister à son installation. Plus loin, le maire Barthélémy Dias ira jusqu’à qu’à lui confirmer son engagement à poursuivre les efforts qu’elle a entamés dans la ville de Dakar. « Je vous garantis, Mme le maire, une parfaite continuité dans la concrétisation de votre noble ambition de servir les Dakarois », souligne le nouvel édile de la ville de Dakar qui, dans cette même perspective, estime œuvrer dans la préservation de la paix, de la stabilité et de la compréhension entre les différentes collectivités.