Barthélémy Dias : « Les magouilles, deals et gaspillages de l’État du Sénégal seraient à l'origine de l’immigration clandestine des jeunes »

Barthélémy Dias, à l’entame de ses propos, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation sénégalaise. Les magouilles, deals et gaspillage de l’État du Sénégal seraient à l'origine de l’immigration clandestine de ces jeunes qui vaille que vaille sont à la recherche de nouvelles terres promises si l'on en croit l'ancien député à l'Assemblée nationale.



Pour Barthélémy Dias, tenter l’aventure périlleuse n'est pas la solution aux problèmes. Ainsi, il incite les jeunes, malgré les difficultés de la vie, à revoir leurs attitudes. Car, « nul ne peut bâtir le Sénégal à votre place. À la jeunesse sénégalaise, armez-vous de courage et d'abnégation pour qu’ensemble, nous puissions bâtir un Sénégal sans compromission pour la postérité. »