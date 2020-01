Barthélémy Dias : « Macky Sall est un peureux... Nous allons continuer jusqu'à ce qu'il cède... »

Le maire de Mermoz Sacré/Cœur a pris part à la manifestation du collectif "Nio Laànk" à la place de la nation.



Le membre de la coalition Taxawu Dakar n'a pas "fait de cadeaux au régime en place". Il a notamment, dans son discours, soutenu que cette lutte contre la hausse de l'électricité de doit pas être vaine. " S'il veut, il peut couper l'électricité...mais moi, je doit Non. Je ne paierai en aucun cas ma facture... Maa Làank!!" dira t-il avec un ferme ton pour manifester son désaccord par rapport à cette position injuste qu'adopte le régime qu'il juge "répressif".



Pour terminer son propos, le maire estimera que "Macky Sall a simplement peur car toutes ses actions le confirment." Il ajoutera que les prisonniers que sont Guy Marius Sagna et les autres doivent être libérés sans conditions et que les vrais fautifs sont à chercher à la Prodac, au Coud et dans les autres institutions qui pillent nos ressources".