Barth sur la nomination de son père : « tout ce qu'il n'a pas eu de Macky Sall, c'est à cause de moi. Chez les Dias, ça marche autrement... »

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur se prononçant sur la nomination de son père, a encore exprimé ce respect de la différence de choix qui règne au niveau de la famille Dias. En effet, le président de la République a récemment nommé Jean Paul Dias envoyé spécial.

« Je ne commente pas les nominations du président car, c'est à lui que revient la prérogative de nommer aux postes militaires et civils », aura rappelé dans un premier temps le souteneur de Khalifa Sall.

Poursuivant son propos, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur soutient que « chez les Dias, le respect des choix personnels est respecté. "Barthélemy Dias est quelqu'un qui fait ce que sa conscience lui dicte. C'est peine perdue en pensant que c'est cette nomination pourrait me faire taire », rappelle Dias-fils

Pour celui qui se considère comme un socialiste de souche, le nom de Jean Paul Dias n'est pas ce qui importe, mais plutôt l'intérêt supérieur de la nation. Il réitère également son engagement à maintenir sa ligne de combat sur tout ce qu'il juge anormal et, éventuellement, féliciter le régime s'il le faut...