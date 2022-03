Barrages Qatar 2022 : La règle des buts à l'extérieur toujours en vigueur, le Sénégal a la faveur des pronostics.

Les équipes qui gagnent la CAN sont-elles vraiment celles qui se qualifient à la Coupe du monde ? « Les statistiques disent que toutes les équipes qui ont été championnes d'Afrique ne se sont pas qualifiées au Mondial ».



On ne peut qu'être d'accord avec le sélectionneur Aliou Cissé, car l’histoire du foot africain est pavée d’exceptions. Mais, une règle tacite voudrait que les élus du sacre continental soient parmi les cinq représentants de l'Afrique à la Coupe du monde.



Selon Philippe Doucet, l’équipe de Aliou Cissé est désormais « la grande favorite » pour la qualif’ au Mondial. Parlant de l'équipe qui va sortir victorieuse, il dira : «J'espère que ça va être le Sénégal, parce que cette équipe pratique le football. L'ossature de cette équipe vient de grands clubs et quand on joue en confiance, ça fait la différence ».



Samuel Lobe a dit la même chose dans Talents d’Afrique (TDA) : « Le Sénégal est l'équipe qui a produit le meilleur football à la CAN. Même si j'ai beaucoup de respect pour l’Égypte. » Selon lui, les Lions ont un vrai projet de jeu et ça fait la différence.



Les coéquipiers de Sadio Mané vont encore se retrouver, dit-il, face à une équipe qui pense à détruire. Les égyptiens jouent sur les faiblesses de leurs adversaires, nous apprend-on.



Charles Mbuya, lui, espère que « les sénégalais vont montrer le plus de football » dans la double confrontation Égypte-Sénégal, où le but à l'extérieur compte double en cas d'égalité sur les deux confrontations aller-retour.



Entre Lions et Pharaons, il y aura des calculs



Entre Lions et Pharaons, si les deux formations inscrivent le même nombre cumulé de buts sur les deux matches, l'équipe qui aura marqué le plus de buts chez son adversaire sera déclarée vainqueur sur l’ensemble des deux rencontres.



Il y aura donc des calculs, et les récompenses pour les formations parvenant à s'imposer en terrain adverse. Il faut noter que l'impact de la règle va désormais à l'encontre de son objectif initial.



Elle dissuade souvent les équipes à domicile – en particulier au match aller – d'attaquer, puisqu'elles craignent d'encaisser un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial.



Contrairement à ce qui se passe dans les compétitions européennes, où la règle des buts à l'extérieur a été abolie cette saison, elle comptera toujours double pour les barrages du Mondial 2022.



Ce qui avantagera forcément un peu le Sénégal recevant lors de la deuxième manche. Il sera crucial pour les Lions de trouver le chemin des filets à l’aller au Caire, ce vendredi 25 mars. Un duel qui va sans doute répondre aux attentes.