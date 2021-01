Barrages / Coupe CAF : Le Jaraaf affrontera le FC Platinum entre le 14 et 21 février.

L’ASC Jaraaf de Dakar connaît désormais son prochain adversaire pour les barrages de la Coupe des confédérations de la CAF. Après le tirage au sort effectué ce vendredi, c'est le Football Club Platinum du Zimbabwe qui est sorti du lot et sera donc le prochain challenger du Jaraaf de Malick Daff.



Après avoir réussi l'exploit de battre le San Pedro (2-1) chez eux, pour se qualifier, il faudra encore hausser le niveau face aux Zimbabwéens pour entrevoir la phase finale de cette Coupe CAF. Créée en 1995, le FC Platinum a déjà remporté à trois reprises le championnat local en plus de deux coupes du Zimbabwe.



l'ASC Jaraaf qui n'a pas à rougir côté expérience et effectif, aura en plus l'avantage de jouer le match retour à domicile, au stade Lat Dior de Thiès, le 21 février prochain. Le match aller étant prévu le 14 février en terrain adverse.