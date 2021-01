Bargny-Sébikotane : Le commissaire de police félicite les populations pour avoir scrupuleusement respecté le couvre-feu.

Décrété le 5 janvier dernier, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et Thiès, a pris officiellement fin ce 17 Janvier.



L'heure est donc au bilan. Si de nombreuses localités de la région de Dakar ont vécu des perturbations et des scènes d'émeutes lors de cette saison 2 du couvre-feu, il existe cependant des endroits dans la capitale qui n'ont connu aucune perturbation. C'est le cas des localités de Bargny, Diamniadio et Sébikotane.



Câblé par Dakaractu, le commissaire Sall a tenu à féliciter "vivement les populations de Bargny et de Sébikotane qui ont scrupuleusement respecté le couvre-feu."



En effet, la stratégie mise en place par les hommes du commissaires a donné d'excellents résultats. Une approche communautaire, aidée en cela par les Imams, délégués de quartier ont permis d'avoir presque zéro perturbation.