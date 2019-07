Bargny- Drapeau Alyoune Badara Diop : Cheikh Niang de Dakar s’impose devant Bruno de Gouy gui

La 9e édition du gala de lutte doté du "drapeau Alyoune Badara Diop" a été organisé le Samedi 13 Juillet 2019 à Bargny par "wa riche Gui production" La finale des poids lourds a été remportée par Cheikh Niang de Dakar devant Bruno de Gouy gui. Jusqu'au petit matin, plus de 100 lutteurs répartis en 3 catégories se sont livrés un duel sans merci. Le parrain, le Secrétaire général adjoint du Gouvernement, leader du mouvement "Bargny Thia Kanam", M. Alyoune Badara Diop, n'a pas lésiné sur les moyens, mettant 6 bœufs mis en compétition en plus des frais pour une organisation parfaite.

Le parrain a donc saisi l'occasion, pour réaffirmer son engagement sans faille aux côtés de sa communauté en général et des jeunes en particulier. Au lendemain de cette activité, le tout nouveau SG adjoint du Gouvernement a fait le tour des dignitaires religieux pour solliciter leur soutien pour la nouvelle mission que le Président de la République, M. Macky Sall lui a confiée en leur expliquant l'importance et les enjeux de la fonction...