Bargny / Don supposé de 10 millions de la centrale à charbon : Les transformatrices de Khelcom démentent...

Dans un passé récent, les responsables de la centrale à charbon de Bargny avaient organisé une cérémonie de remise de don aux femmes transformatrices de khelcom. Ainsi, selon les responsables du site, ils auraient remis aux femmes des dons d'une valeur de 10 millions. Cependant, cette version est contestée par les femmes qui sont catégoriques. « Les gens de la centrale à charbon disent qu’ils nous ont remis 10 Millions de FCFA. Cette information est fausse. On est au nombre de 1000 femmes divisées en 12 groupements qui s’activent dans ce site de Khelcom », a déclaré Fatou Sambe, la présidente des femmes. Cependant les responsables de la centrale ont octroyé des kits alimentaires d’une valeur de 80 000 FCFA aux groupements de femmes. Selon Mme Sambe, « des femmes se sont retrouvées avec deux paquets de sucre et quatre sticks de 25 FCFA. Cette action ne sert à rien. Notre position par rapport à cette centrale à charbon n’a pas changé. On refuse que cette infrastructure qui menace nos vies continue ces activités... », ajoutera-t-elle.