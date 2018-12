Barça : la Serie A, Messi répond à Ronaldo

"J'ai gagné dans tous les championnats (Angleterre et Espagne, ndlr), alors qu'il est resté qu'en Espagne. Il lui appartient maintenant de venir en Italie pour me lancer un défi." Il y a trois semaines, Cristiano Ronaldo (33 ans, 18 matchs et 12 buts en Serie A cette saison) lançait un défi à Lionel Messi (31 ans, 15 matchs et 15 buts en Liga cette saison), l'incitant à le rejoindre en Serie A. Sans surprise, l'attaquant argentin se sent trop bien au FC Barcelone pour changer ses habitudes.



"Je suis dans la meilleure équipe du monde. Mes défis se renouvellent chaque année et je n'ai pas besoin de changer d'équipe ou de championnat pour me fixer de nouveaux objectifs, a expliqué La Pulga pour Marca. Je suis chez moi, dans le meilleur club du monde, et je n'ai pas besoin de changement."



Cela a le mérite d'être clair.