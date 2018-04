Barça : en pleurs, la légende Iniesta fait ses adieux

Les larmes aux yeux, Andrès Iniesta a confirmé ce vendredi son départ du FC Barcelone au terme de la saison. Comme attendu ces dernières semaines, le milieu de terrain a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, avec une probable arrivée en Chine, où le Chongqing Lifan lui offre un pont d'or.



A. Iniesta - «le Barça m'a tout donné»



Présent dans les médias, le joueur de 33 ans n'a pas réussi à contenir son émotion, au moment de faire ses adieux à son club formateur. En l'espace de 22 ans, Iniesta aura réussi à devenir une véritable icone des Blaugrana. «Je tiens cette conférence de presse pour annoncer publiquement ma décision de quitter le club au terme de la saison. C'est ma dernière saison ici. C'est une décision réfléchie, que j'ai prise avec ma famille», a-t-il lâché en pleurs. «Pendant 22 ans, être un joueur de cette équipe a tout représenté pour moi, il s'agit de la meilleure équipe du monde. J'ai vécu le meilleur ici, j'ai eu la fierté d'être capitaine de cette équipe. Ma carrière ici se termine. Je garde évidemment des sensations positives, des souvenirs de ces années ici. C'est un jour difficile, j'ai vécu toute ma vie ici et dire adieu à ma maison, aux gens ici, est très compliqué. Le Barça m'a tout donné», a résumé l'Espagnol.



Un palmarès énorme, une vraie trace dans l'histoire du Barça



Avant de partir vers une nouvelle aventure en Chine, Iniesta va tenter de remporter un dernier titre avec le Barça, la Liga où le club catalan compte 9 points d'avance sur son dauphin l'Atletico Madrid. L'international ibérique devrait donc garnir un peu plus un palmarès déjà impressionnant avec notamment 8 sacres en championnat d'Espagne, 6 victoires en Coupe du Roi ou encore 4 succès en Ligue des Champions.

Dans l'histoire du FC Barcelone, le milieu de terrain va laisser une vraie trace et se retrouve considéré comme une légende au même titre que Carles Puyol ou encore Xavi. Pour les amoureux du football, Iniesta incarne tout simplement une époque où le Barça pratiquait le meilleur football du monde et dominait son sujet. Sans l'ombre d'un doute, l'actuel leader de la Liga perd l'un de ses plus grands champions.