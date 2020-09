Barça : comment Suarez a battu Bartomeu.

Déterminé à rejoindre l’Atletico Madrid cet été, avec qui il devrait prochainement s’engager officiellement, LuisSuarez (33 ans) a dû jouer des coudes face à son futur ex-président, Josep Maria Bartomeu, qui ne souhaitait pas céder son futur ex-attaquant aux Colchoneros selon les informations de Marca.







Et pour cause, le président barcelonais a toujours en travers de la gorge les 15 M€ qu’il a dû payer en plus pour le transfert d’Antoine Griezmann l’été dernier. Mais Suarez l’a poussé à changer d’avis… en menaçant d’organiser une conférence de presse pour "raconter sa vérité", selon Marca.







De quoi faire trembler Bartomeu, qui aurait ensuite accepté de s’asseoir à la table des négociations avec l’Atletico pour réclamer quelques bonus, histoire de contenter les supporters blaugrana mécontents.







Tout est bien qui finit bien, donc. Suarez va rejoindre le club où il voulait aller, Diego Simeone tient le remplaçant d'Alvaro Morata, et le Barça devrait donc bien percevoir un peu d’argent en fonction du parcours de l’Atletico en Ligue des Champions. D’après Marca, les Blaugrana recevront 2 M€ si la nouvelle équipe d'El Pistolero atteint les quarts de finale.