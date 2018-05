Barça : c'est officiel, Iniesta n'ira pas à Chongqing (CHINE)

Sorti à la 58e minute face au Real Madrid (2-2) dimanche en Liga, Andrés Iniesta a eu droit à une nouvelle ovation du Camp Nou. Comme tout le monde, le public du FC Barcelone sait que son idole va rejoindre la Chine. C'est du moins ce que l'on pensait après les annonces des différentes parties… D'un côté, le joueur formé à la Masia a confirmé son départ à la fin de la saison. De l'autre, le président de Chongqing n'avait pas le moindre doute.



Chongqing recale Iniesta



«Je suis sûr que nous pourrons présenter Andrés Iniesta. Son arrivée sera un énorme atout pour Chongqing et une bonification incroyable pour notre marque» , annonçait Gong Daxing le mois dernier. On parlait effectivement d'un salaire annuel à 27 M€ pour l'Espagnol, qui aurait également vendu 36 M€ de son vin à Chongqing. Tout semblait bouclé, jusqu'au rebondissement de ce lundi. «Nous n'irons pas contre la politique de dépenses de la Fédération, et nous ne chamboulerons pas le marché chinois. (...) Nous allons continuer à travailler sur une collaboration avec Andrés Iniesta, mais il ne viendra pas en tant que joueur» , peut-on lire dans le communiqué du club chinois, qui n'a donc pas réussi à s'entendre avec le Blaugrana. Un coup dur pour Iniesta ? Pas forcément.



Quelle destination pour l'Espagnol ?



Car le capitaine du Barça n'a jamais clairement annoncé son départ à Chongqing. Et un tel joueur ne manque sûrement pas de pistes pour son avenir, en Chine ou vers une autre destination exotique comme le Japon. Selon Catalunya Radio, il pourrait rebondir au Vissel Kobe, le club qui appartient à Hiroshi Mikitani, le président de Rakuten, sponsor maillot du Barça. Une chose est sûre, c'est que l'international espagnol quittera l'Europe pour éviter d'affronter son club de coeur.