Barça Vs Real : l’horaire du clasico révélé

On connaissait déjà la date : dimanche 28 octobre. On connaît désormais l’heure. Et ce sera dans l’après-midi à 16h15 que le FC Barcelone recevra le Real Madrid.

Pour le moment, les deux clubs sont les seuls à n’avoir encore lâché aucun point en championnat. Avec trois matches et trois victoires, le Barça est tout de même devant grâce à une différence de but supérieur.

Jeudi soir, Javier Tebas était présent sur le plateau de l’émission El transitor de la radio Onda Cera. Le président de la Ligue espagnole y a notamment donné plus de précisions concernant son projet de faire jouer certains matches de la Liga aux États Unis.