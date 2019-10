Barça : Un retour de Neymar, Messi pessimiste.

Désireux de rejoindre le FC Barcelone cet été, Neymar (27 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) est finalement resté au Paris Saint-Germain. Au grand regret de son ami Lionel Messi (32 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) qui espérait le retrouver en Catalogne. Et comme il l'a confié à la radio argentine Metro 95.1, l'attaquant barcelonais croit de moins en moins au retour du Brésilien au Barça.



« Premièrement parce que c'est difficile qu'il parte de là-bas (de Paris, ndlr). Deuxièmement pour la manière dont il est parti d'ici. Il y a des gens au club et des socios qui ne souhaitent pas son retour. Si l'on parle du côté sportif, Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde et son retour serait génial pour nous », a déclaré la "Pulga".