Barça – PSG / 8e finales : Le Messi – Mbappé au menu de la ligue des champions.

Le PSG affronte le Barça ce mardi (20h00 Gmt) au Camp Nou lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Avant la rencontre, les journaux espagnols ont fait monter la pression et insisté sur le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, selon Rmc Sport qui ajoute que l’avenir des deux stars pourrait se décider en fonction des résultats de cette double confrontation.



Le journal catalan Sport ne s'y trompe pas, malgré les forfaits de Neymar et Angel Di Maria, le champion du monde 2018 pourrait faire des misères à la défense blau grana.



L'idée est similaire du côté de Marca. Là encore, les portraits de Messi et de Kylian Mbappé s'emparent de la une du jour et annoncent déjà un fabuleux spectacle au Camp Nou avec ce duel "qui se prépare." Le quotidien Marca insiste sur l'opposition entre le meilleur joueur du monde actuel et le prodige parisien, appelé à dominer la planète foot dans les années à venir.



Un peu plus détaché que la presse catalane vis-à-vis du futur de Lionel Messi, le journal As se réjouit de voir Mbappé "défier" le crack argentin lors de ce huitième de finale tant attendu.



Les récents duels entre les deux clubs ont tous tourné en faveur des Blau grana, avec notamment la fameuse « remontada » de 2017 avec un score de 4-0 au Camp Nou pour Paris, et 1-6 pour le Barça au Parc des Princes.