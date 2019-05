Barça : Neymar rend hommage à Xavi

Comme nous vous l'expliquions ce jeudi (voir ici), xavi (39 ans), qui évolue à Al Sadd au Qatar, a annoncé qu'il prendrait sa retraite sportive en fin de saison.

L'occasion choisie par son ancien coéquipier au FC Barcelone, depuis transféré au Paris Saint-Germain, Neymar (27 ans, 15 matchs et 13 buts en L1 cette saison), pour lui rendre un vibrant hommage.

« La machine... C’est un honneur pour moi d’avoir pu faire partie de ton histoire dans le football et d’avoir pu partager des moments incroyables avec toi sur le terrain. Un grand merci pour tout ce que tu as accompli dans ce sport, ta magie restera pour l’éternité ! Je t’embrasse, la légende », a déclaré le Brésilien sur son compte Instagram, avec une photographie des deux anciens compères barcelonais.