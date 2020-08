Barça : Messi va parler...

Ce n'est plus un secret pour personne, Lionel Messi (33 ans) a demandé à quitter le FC Barcelone cet été. Une demande qui a été confirmée par le club catalan. Mais, jusqu'à présent, l'attaquant argentin ne s'est pas encore exprimé publiquement. Cela ne devrait pas tarder.



Messi va parler dans un « avenir proche »



Le quotidien Sport annonce que Messi prévoit de rompre le silence « dans un avenir proche » et d'expliquer les raisons qui le poussent à vouloir quitter le Barça. Même son de cloche du côté de Goal qui évoque une sortie médiatique « dans les prochains jour s».



Les deux médias s'accordent aussi sur le fait que « La Pulga » veut avant tout s'exprimer pour les fans barcelonais, qui continuent de le soutenir et militent pour la démission du président Josep Maria Bartomeu. Pour le moment, aucune date précise n'a été fixée. Alors que de nombreuses rumeurs se succèdent chaque jour dans ce dossier, le natif de Rosario souhaite trouver le bon moment pour clarifier sa position, et surtout les bons mots pour que ses raisons soient bien comprises de tous. L'Argentin estime qu'il « doit cette explication aux supporters » , écrit le journal catalan.



La version de Messi attendue



Cette sortie médiatique de Messi est attendue par toute la planète football. La mauvaise gestion de la direction actuelle, le départ d'Ernesto Valverde, la volonté du Barça de vendre Luis Suarez ou encore le projet non convaincant du nouvel entraîneur Ronald Koeman, sont des raisons évoquées ces derniers jours pour expliquer son choix. On attend de connaître la version du sextuple Ballon d'Or. Ce serait aussi l'occasion, sans doute, de savoir si sa décision est irrévocable.

La démission de Bartomeu peut-elle changer la donne ? Certains pensent d'ailleurs que c'est l'objectif de la manoeuvre de Messi. S'il confirme son départ, l'Argentin donnera-t-il un indice sur sa future destination ? Ces derniers jours, Manchester City et Josep Guardiola semblent tenir la corde. Autant de questions qui attendent des réponses.