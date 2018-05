Barça : Messi refuse de voir Neymar au Real

Depuis plusieurs mois, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (26 ans, 20 matchs et 19 buts en L1 cette saison) se retrouve annoncé dans le viseur du Real Madrid par la presse espagnole. Ancien coéquipier du Brésilien au FC Barcelone, Lionel Messi (30 ans, 35 matchs et 34 buts en Liga cette saison) refuse d'imaginer cette éventualité.



"Neymar au Real Madrid ? Ça serait terrible car Neymar représente énormément de choses ici à Barcelone. Il a gagné des titres très importants, la Ligue des Champions et la Liga notamment. Honnêtement, ça serait un énorme coup dur pour tout le monde ici", a confié l'Argentin dans des propos rapportés par Marca.



Messi peut se rassurer, Neymar ne quittera pas le PSG dans un avenir proche.