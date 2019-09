Barça : Messi et sa relation avec Griezmann

Arrivé lors du dernier mercato d'été pour 120 millions d'euros en provenance de l'Atletico Madrid, l'attaquant Antoine Griezmann (28 ans, 3 matchs et 2 buts en Liga cette saison) doit désormais s'adapter au FC Barcelone. Alors que de nombreuses rumeurs ont indiqué que Lionel Messi (32 ans) était défavorable à la venue du Français, l'Argentin a évoqué sa relation avec son nouveau coéquipier.

"Je le connais très peu, nous ne nous sommes quasiment pas croisés. Je me suis blessé, je suis resté en marge du groupe et les autres joueurs sont partis en tournée. Nous n'avons donc pas vraiment eu l'opportunité de souvent nous voir. Nous aurons l’occasion de partager beaucoup de choses", a assuré Messi pour le quotidien catalan Sport ce jeudi.