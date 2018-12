Barça : Iniesta manque à Messi

Véritable légende du FC Barcelone, le milieu de terrain Andrès Iniesta (34 ans) a quitté le club catalan l'été dernier pour le Vissel Kobe au Japon. Un départ regretté par le leader des Blaugrana, Lionel Messi (31 ans, 15 matchs et 15 buts en Liga cette saison), qui avait évolué durant toute sa carrière avec l'ex-international espagnol.



"Est-ce qu’Iniesta me manque ? Bien évidemment, que ce soit sur et en dehors du terrain. Durant plusieurs années, j’ai partagé beaucoup de choses avec Andrés, à l’entraînement, des jeux, des situations en dehors du terrain. Bien sûr qu’il me manque", a répondu l'Argentin pour le quotidien ibérique Marca.



Les amoureux du football regrettent également cette association qui faisait des merveilles sur les terrains.