Barça : Iniesta, le club veut le retenir

Ce n'est pas un secret, le milieu de terrain Andrés Iniesta (33 ans, 22 matchs et 1 but en Liga cette saison) pourrait quitter le FC Barcelone pour la Chine au terme de la saison (voir ici). Actuellement en réflexion, le capitaine des Blaugrana peut se rendre compte de son importance au sein du club catalan.



En effet, selon les informations du quotidien Sport, le Barça s'active sérieusement pour tenter de le retenir. Outre les fans et les joueurs, les dirigeants et l'entraîneur Ernesto Valverde ont la volonté de convaincre Iniesta de rester en lui rappelant son apport toujours aussi indispensable sur le terrain pour l'actuel leader de la Liga. Une tactique payante ?