Barça : Agüero, en larmes, met un terme à sa carrière (officiel)

Triste jour pour le football. À seulement 33 ans, Sergio Agüero a officiellement mis un terme à sa brillante carrière professionnelle ce mercredi. L'attaquant du FC Barcelone, à qui on a diagnostiqué une arythmie cardiaque fin octobre, a annoncé la mauvaise nouvelle ce mercredi lors d'une conférence de presse plus qu'émouvante. « Cette conférence, c'est pour vous dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football», a déclaré l'Argentin, en larmes, depuis le Camp Nou.







S. Agüero - « j'ai tout fait pour avoir de l'espoir »







« C'est un moment très difficile pour moi. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet, comme le staff médical, qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a dix jours, mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir, mais il n'y en avait vraiment plus », a ajouté celui qui a fait les beaux jours de Manchester City pendant dix longues et belles années, avant de rejoindre le Barça l'été dernier en tant que joueur libre.







Blessé au mollet à son arrivée en Catalogne, Agüero avait dû patienter jusqu'à la mi-octobre pour retrouver le chemin des terrains. Mais, après quatre matchs et un but inscrit lors du Clasico face au Real Madrid (1-2), le «Kun» a ressenti une douleur à la poitrine lors de sa dernière rencontre face à Alavés (1-1), laquelle l'a contraint à céder sa place avant la pause. Hospitalisé dans la foulée, il a - dans un premier temps - cru pouvoir reprendre sa carrière en suivant un traitement adapté, mais l'espoir aura été de courte durée.







Une machine à scorer







« Les premiers tests effectués à l'hôpital m'ont fait comprendre que je pouvais peut-être continuer à jouer, mais que ce serait compliqué. Ensuite, on a rapidement compris que ce ne serait pas possible », a précisé l'Argentin lors d'une conférence à laquelle Pep Guardiola, l'un de ses ex-entraîneurs à City, a notamment assisté.







Sans oublier tous ses coéquipiers, et son entraîneur Xavi, bien sûr. « Évidemment, je préfère devoir arrêter le football maintenant plutôt qu'à 20 ans, a ajouté Agüero. Je reste fier de ma carrière.» Et il y a de quoi, effectivement… Agüero, qui a commencé au pays, à l'Independiente, avant de rejoindre l'Atletico Madrid (2006-2011) puis Manchester City (2011-2021) et enfin le Barça, restera l'un des attaquant les plus marquants de sa génération.







L'un des plus doués, aussi, et l'un des plus prolifiques. En 663 matchs, il a inscrit 379 buts - sans oublier 118 passes décisives - avec ses différents clubs. Il a notamment remporté la Ligue Europa avec les Colchoneros en 2010, et surtout été titré en Premier League à cinq reprises avec les Skyblues.







La Copa América, cerise sur le gâteau…







Avec, bien évidemment, cette première couronne britannique acquise en 2012 lors de la dernière journée, grâce à son historique et décisif but inscrit contre QPR (3-2) au bout du temps additionnel. Agüero, c'est aussi une belle histoire en sélection, « qui représente le sommet ».







101 matchs pour l'Argentine, 41 buts et 19 passes décisives, et une Copa América remportée l'été dernier pour finir en beauté, sans oublier les Jeux Olympiques de 2008, avec son ami Lionel Messi. Agüero, c'est tout ça. Et bien plus encore… Au revoir, légende…