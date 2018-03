Barça : 700 M€ pour Messi ? Le club se méfie...

En novembre dernier, l'attaquant Lionel Messi (30 ans, 27 matchs et 24 buts en Liga cette saison) a prolongé jusqu'en 2021 en faveur du FC Barcelone. A cette occasion, la clause libératoire de la Pulga est passée de 250 à 700 millions d'euros. Malgré ce montant pour le moins dissuasif, les Blaugrana ne sont pas totalement tranquilles.



"On a fixé une clause que l'on pense suffisante pour que Messi prenne sa retraite au FC Barcelone. Ceci étant dit, on pensait il y a un an que la clause de Neymar (222 M €) était également assez bonne pour garder le joueur et l'été dernier a prouvé que ce n'était pas le cas, a mis en avant le directeur financier et stratégique catalan, Pancho Schroder, auprès de Sky Sports. C'est difficile de prédire l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais de nos jours, les choses deviennent de plus en plus folles."



Avec le fair-play financier, difficile tout de même d'imaginer un club investir un tel montant, surtout que la fidélité de l'Argentin au Barça n'est plus à démontrer.