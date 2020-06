Barbarie à la morgue des cimetières de la mosquée de Touba/ Une dame de 116 ans amputée de quelques membres quelques heures avant son inhumation.

Un fait inedit vient de se passer à Touba et plus précisément au niveau de la morgue des anciens cimetières. Une dame de 116 ans, décédée hier a été retrouvée amputée de quelques uns de ses membres. Notre source nous confie clairement qu'au moins sa bouche, et principalement ses lèvres, ont subi cet acte de barbarie.



Au moment où ces lignes sont écrites, les membres de la famille Kandji ont saisi la police de Gouy-Mbind pour une enquête qui pourrait être, selon des recoupements, prise en charge par le commissariat divisionnaire.



Oumy Kandji ne sera pas inhumée comme prévu dans cette matinée du 1er juin 2020. Nous y reviendrons avec de plus amples informations...