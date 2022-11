Bara Gaye au ministre Abdou Karim Fofana : «Vos mesures sont loin de convaincre... »

Plusieurs questions que le député-maire Bara Gaye a orienter vers le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises qui se présente devant les députés ce mardi. Parmi les questions préoccupantes, celle de la stratégie qui serait adoptée par le ministère pour jouer sur la balance commerciale qui est toujours déficitaire. Bara Gaye demande au ministre des explications sur la stratégie pour une balance équilibrée. Pour ce qui est de la réduction des prix du loyer et des denrées de premières nécessités, le député de Yewwi n’est toujours pas convaincu.