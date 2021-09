Le maire de la commune de Mermoz / Sacré-Cœur a été alerté sur la présence de quelques éléments de la Direction de surveillance territoriale devant son domicile et aux abords de son champ. Selon Pape Konaré, le chargé de communication du maire, qui a contacté la rédaction de Dakaractu, « trois véhicules sont présentement aux alentours du domicile du maire et même d’autres seraient présents à son lieu de travail. »



Pour rappel, au lendemain des élections présidentielles de 2019, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur avait été victime d’une tentative d’infiltration d’un agent de la DST qui s’était introduit dans son véhicule. Ce qui, selon interlocuteur, n’a visiblement pas pris fin avec les éléments aperçus et suspectés d’être sur ses traces.



Le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, après le passage de la cour des comptes, « a également reçu la visite de l’Armp pour des vérifications administratives », renseigne la même source.



Affaire à suivre…